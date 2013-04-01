В Волхове пятилетняя девочка упала с кровати и повредила позвонок

Мать пятилетней девочки привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей

Накануне поздно вечером в одну из петербургских больниц мать привезла пятилетнюю девочку с травмой позвоночника. Рентген показал, что у ребенка компрессионный перелом позвоночника - пятого поясничного позвонка. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Мать девочки рассказала, что по ее недосмотру девочка упала с кровати вечером 22 декабря 2016 года. Медики дали телефонограмму в полицию, и в отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении - неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Как сообщается, здоровьем девочки занимаются врачи районной больницы города Волхова.

Видео: архив