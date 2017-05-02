Студентка обвинила любовника матери в педофилии, но могла оговорить его

В Волхове 51-летнего мужчину обвинили в насилии над 4-летним ребенком

В Волхове 18-летняя девушка обвинила немолодого бойфренда своей матери в сексуальном насилии над ребенком. Как сообщается, студентка колледжа обратилась в полицию и рассказала, что 51-летний гость ее матери пришел к ним в дом, выпивалс хозяйкой, а затем якобы совершил в отношении младшей дочери сорокалетней женщины "насильственные действия сексуального характера".

Иными словами, 18-летняя студентка обвинила бойфренда своей матери в педофилии: младшей дочери женщины всего четыре года. При этом, по предварительным данным, первые следственные действия полицейских не подтверждают рассказ заявительницы.

Известно, что девушка была против отношений своей матери с этим конкретным мужчиной и, таким образом, у нее мог быть мотив, чтобы оговорить мужчину.

Проводится проверка. Мужчина был задержан.

Видео: архив