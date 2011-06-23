Задержан подозреваемый, который приставал к 14-летней девочке на Таврической

Подозреваемым оказался 44-летний дворник.

В Петербурге задержали подозреваемого, который приставал к несовершеннолетней на Таврической улице. Им оказался 44-летний дворник, стало известно Piter.tv.

Напомним, 5 декабря в полицию обратилась мама 14-летней девочки. Она рассказала, что около магазина на Таврической улице неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Утром 6 декабря у дома по 10-й Советской улице по подозрению в совершении данного преступления задержан 44-летний мигрант, работающий дворником. Он помещён в ИВС.

Также в Ленобласти внучка обвинила сожителя бабушки в совращении.

Фото: Piter.tv