В Ленобласти задержан подозреваемый, который трогал школьницу за интимные места

В подъезде дома он напал на неё со спины, прижал к стене и трогал за интимные места.

В Никольском Ленинградской области задержан подозреваемый, который напал со спины на школьницу и трогал её за интимные места. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, 13 ноября дома молодой человек преследовал 16-летнюю девушку, в подъезде дома он напал на неё со спины, прижал к стене и трогал за интимные места. Когда на крики девочки выбежала мама, преступник скрылся.

Днём 14 ноября в Никольском по подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний гражданин Таджикистана. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Фото: Piter.tv