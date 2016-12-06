В Волгограде мужчина с дочкой украл смартфон и попал на видео

Мужчина с дочерью за руку, прогуливаясь по торговому центру, украли дорогой смартфон

Сегодня в сети появилось видео с камеры наблюдения в одном из торговых залов ТРЦ "Диамант" в Волгограде.

На опубликованных кадрах мужчина с девочкой лет 7-8 подошел к витрине с телефонами, взял один из них в руки, а затем незаметно положил его в карман. Затем парочка покинула магазин, став обладателем дорого смартфона.

Сотрудники магазина опубликовали эту запись в интернете в надежде найти вора.

Пользователей интернета возмутил не только факт воровства, сколько то, что мужчина проделал все это на глазах у ребенка, показав тем самым отвратительный пример.

Видео: Дмитрий Дармодехин