Три жрицы любви трудились под присмотром «мамочки» в борделе на Энгельса

В обычной квартире на проспекте Энгельса организовали полицейские обнаружили притон с проститутками. В борделе задержали троих гетер и женщину-администратора.

Жители обычного дома 150-1 на проспекте Энгельса не могли спокойно жить из-за развратных соседей. В одной из квартир дома оборудовали притон для занятия проституцией. И к жрицам любви регулярно ходили мужчины.

Мучения соседей нехорошей квартиры закончили сотрудники Центра организации применения административного законодательства. Они наведались с проверкой и убедились в том, что вместо квартиры там расположен дом похоти и разврата.

Служители закона прервали трудовой день у трех гетер. Также вместе с ними в отделение отправилась женщина-администратор, которая следила за порядком в заведении. Всем женщинам вручили протоколы об административных правонарушениях. Работницам рынка продажной любви за занятие проституцией. А их "мамочке" - за получение дохода от занятия проституцией.

Накануне полиция сообщила, что два борделя с отчаянными азиатками закрыли в Петербурге. Один притон располагался в коттедже на Таллинском шоссе. А второй в обычной квартире дома на Софийской улице. В результате поймали шесть проституток, четверо из которых приехали из Средней Азии.

Видео: МВД России