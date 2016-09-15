В УЕФА назвали причину возбуждения дела в отношении фанатов "Ростова"

Болельщики "Ростова" поплатятся за использование пиротехники на матче Лиги Европы.

Чиновники УЕФА возмущены поведением российских болельщиков Футбольного клуба "Ростов" на матче Лиги Европы против пражской "Спарты". Об этом сообщает официальный сайт организации. На портале появились материалы дела, возбужденного по факту неоднократных нарушений закона со стороны россиян на выездном матче. Речь идет об использовании десятков единиц пиротехники, незаконно пронесенной на стадион. Якобы фанаты продолжили жечь файеры даже после официального предупреждения по громкой связи на стадионе.

УЕФА уже возбудило дисциплинарное дело, которое будет рассмотрено контрольно-дисциплинарным комитетом. По предварительным данным, решение по нему будет вынесено 23 марта. Не исключено, что по итогам рассмотрения "Ростов" понесет то или иное наказание. Вряд ли использование пиротехники потянет на "матч при пустых трибунах", а вот от штрафа российскому клубу отвертеться будет очень тяжело.

Напомним, что "Росто" уверенно прошел чешскую "Спарту" в 1/16 Лиги Европы. В следующем этапе престижного турнира ростовчане сыграют с легендарным "Манчестер Юнайтед".