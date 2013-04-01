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Тверь: в результате аварии легковушки с автобусом погибла девушка, два человека в больнице

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23 летняя девушка - водитель не справилась с управлением в тяжелых погодных условиях и врезалась в пассажирский автобус

Накануне, 21 декабря, в 17.30 на дороге в Старицком районе Тверской области произошло смертельное ДТП.

23 летняя девушка за рулем автомобиля "Фольксваген Гольф" не справилась с управлением и совершила столкновение с рейсовым микроавтобусом "Мерседес", за рулем которого был 55 летний водитель. Автобус двигался по своей полосе в сторону города Старицы, в нем находились водитель и два пассажира.

В результате ДТП на месте скончалась 23 летняя пассажирка легковушки, водитель легковушки и 48 летняя пассажирка автобуса с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу.

Видео: Piter.TV

Теги: авария , автобус , гибель , дтп , тверь
Категории: Новости России ДТП

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