Видео из Тулы: спасатели вызволили из ледяного плена автомобиль

Сотрудники МЧС резали лед и боролись со стихией. Им удалось вытащить изо льда машину тулячки.

Недавно, местные жители лишились новой тульской достопримечательности. С января 2017 года во дворе дома № 33 по улице Хворостухина постепенно погружалась в лед отечественная легковушка. По словам очевидцев, только ленивый не сделал фотографию с бедняжкой, закованной в лед. Предположительно, оказаться в ледяном плену "Лада" могла из-за коммунальной аварии, которая произошла неподалеку. Сначала вода добралась до автомобиля, а затем резко ударили морозы, и железный конь просто вмерз.

Когда о необычном происшествии сообщили местные СМИ, чиновники Пролетарского округа спохватились и решили помочь с проблемой. Как оказалось, машина принадлежит местной жительнице, которая не имела представления, как вызволить свою красавицу из оков льда. В итоге, спустя практически месяц, спасатели и сотрудники МЧС извлекли отечественный автомобиль. Правда, для этого пришлось немного потрудиться, ведь с каждым днем слой льда рос как на дрожжах.



Видео: youtube, Слобода Тула