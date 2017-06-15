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В Тосно нашли повешенного 11-летнего ребенка

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Возбуждено дело по статье "доведение до самоубийства"

В поселке Ульяновка Тосненского района накануне днем нашли 11-летнего мальчика висящим в петле. Спасти ребенка не успели. Повешенного мальчика нашли на крыльце бани.

Тело мальчика было переправлено в морг, а Следком возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". При этом первичный опрос ничего не показал: мальчик ни с кем не конфликтовал, учебный год закончился для него без происшествий, семья ребенка была полной и до сих пор считалась благополучной. Что могло стать причиной мучительной смерти одиннадцатилетнего ребенка, неизвестно.

Как сообщается, мальчик учился в четвертом классе одной из петербургских гимназий с углубленным изучением английского языка. 

Видео: архив 

Теги: доведение до самоубийства , петербург , повешение , повешенный ребенок , тосно , уголовное дело
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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