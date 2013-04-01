В Тихвинском районе ограбили пенсионерку: выхватили сумку с крупной суммой денег и телефонами

В Ленобласти вновь совершено нападение на пожилую женщину. Возбуждено уголовное дело.

Вечером 20 декабря в одном из районов Тихвина неизвестный вырвал из рук пенсионерки сумку. В этот момент женщина шла по тротуару. В сумке у 75-летней старушки находилось 7 тыс. руб. и 2 мобильных телефона. Для пожилого человека это довольно внушительная сумма, которая составляет больше половины пенсии. После инцидента женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Она написала заявление о краже.



Сотрудники полиции по горячим следам быстро обнаружили преступника. Спустя несколько часов они задержали молодого человека 18 лет. Он является студентом. Правоохранители возбудили уголовное дело. В данный момент подозреваемый находится под стражей.

К сожалению, в последнее время участились случаи воровства в отношении пенсионеров. Ранее мы писали, что В Петроградском районе 84-летнюю старушку обокрали на 100 тыс. руб. Просим вас быть крайне бдительными и не доверять незнакомцам.