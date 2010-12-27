В Ленобласти пенсионерка получила по голове из-за сумки с едой

На 79-летнюю женщину напал бывший уголовник.

Полицейские по горячим следам раскрыли ограбление 79-летней пенсионерки в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел 19 сентября в деревне Малые Колпаны. Неизвестный напал на пенсионерку возле дома №11 на Западной улице. Злоумышленник ударил женщину по голове и похитил у нее сумку, в которой находились 700 рублей и продукты питания. После содеянного мужчина скрылся с места преступления.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 42-летний односельчанин пострадавшей. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за убийство, кражи и грабежи. Его заключили под стражу.

Ранее мы писали, что цыганки украли у 87-летней петербурженки 1,6 миллиона рублей, 2 тысячи долларов и 6 тысяч евро.

Фото: Piter.TV