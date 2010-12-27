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Под Севастополем нашли схрон с боеприпасами и 3 кг тротила времен Второй мировой войны
Сегодня, 12:34
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Shdaria
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Под Севастополем нашли схрон с боеприпасами и 3 кг тротила времен Второй мировой войны

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Обнаружено 12 осколочных противопехотных ручных гранат класса М-24, 30 минометных мин калибра 81 мм, более 150 мин 50-миллиметрового калибра и около 3 кг тротила.

В Севастополе нашли схрон немецких боеприпасов и тротила военных времен. Обнаружили находку сотрудники ФСБ по Черноморскому краю, в лесополосе в Севастополе, скрон был упакован в специальные ящики.

В схроне росгвардейцы идентифицировали опасные находки: 12 осколочных противопехотных ручных гранат класса М-24, 30 минометных мин калибра 81 мм, более 150 мин 50-миллиметрового калибра и около 3 кг тротила. Все предметы производства немецкой военной промышленности.

Боеприпасы несли в себе большую опасность, так как пригодны к дальнейшему использованию. 

Все боеприспасы уничтожены. 

 

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Севастополю

 

Теги: севастополь , схрон немецких боеприпасов , фсб
Категории: Новости России Лента новостей

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