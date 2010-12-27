Под Севастополем нашли схрон с боеприпасами и 3 кг тротила времен Второй мировой войны

Обнаружено 12 осколочных противопехотных ручных гранат класса М-24, 30 минометных мин калибра 81 мм, более 150 мин 50-миллиметрового калибра и около 3 кг тротила.

В Севастополе нашли схрон немецких боеприпасов и тротила военных времен. Обнаружили находку сотрудники ФСБ по Черноморскому краю, в лесополосе в Севастополе, скрон был упакован в специальные ящики.

В схроне росгвардейцы идентифицировали опасные находки: 12 осколочных противопехотных ручных гранат класса М-24, 30 минометных мин калибра 81 мм, более 150 мин 50-миллиметрового калибра и около 3 кг тротила. Все предметы производства немецкой военной промышленности.

Боеприпасы несли в себе большую опасность, так как пригодны к дальнейшему использованию.

Все боеприспасы уничтожены.

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Севастополю