В Сети появилось видео с места взрыва в жилом доме в Лаголово

Жилец дома в Лаголово, где был взрыв, угрожал соседям

Около половины шестого часа вечера среды, 18 января 2017 года, в экстренные службы поступил звонок с сообщением о взрыве. Звонивший сообщил, что слышал в двухэтажном жилом доме сильный хлопок, ощутил взрывную волну, а выйдя из дома, понял, что квартира на втором этаже горит.

Также сообщается, что после взрыва у дома, расположенного на Советской улице в деревне Лаголово, просела крыша и перекрытия между первым и вторым этажами.

Прибывшие на место происшествия спасатели тушили открытый огонь в квартире на втором этаже, где и произошел пожар.

По предварительным данным, ранее житель одной из квартир на втором этаже дома, где произошёл взрыв газа, как утверждают очевидцы, якобы угрожал "всех взорвать".

Видео: youtube