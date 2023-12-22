Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел 7 февраля в селении Новый Редант. В доме на улице Цурова произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента пострадали два человека. Их доставили Малгобекскую центральную районную больницу.
На месте врзыва работают спасатели и пожарные. По данному факту проводится доследственная проверка. Собственную поверку проводит и прокуратура региона.
Ранее мы сообщали, что в Коми ликвидировали пожар в здании школы.
Видео: Telegram / РИА Новости
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