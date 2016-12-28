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В Санкт - Петербурге студента из Морокко спасают после ножевого ранения в живот

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Молодого человека госпитализировали в Мариинскую больницу в крайне тяжелом состоянии

В первое утро нового года на набережной Фонтанки возле Аничкиного моста был обнаружен молодой человек в луже крови.

Как стало известно, молодого человека госпитализировали в Мариинскую больницу с проникающим ножевым ранением. Медики диагностировали у пациента обильную кровопотерю и разрыв внутренних органов. Состояние мужчины врачи оценивают как крайне тяжелое.

Потерпевшим оказался 25 летний гражданин Марокко. Он студент химико - фармацевтической академии Санкт - Петербурга.

В настоящий момент врачи Мариинской больницы борются за жизнь молодого мужчины. Заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"
 

Видео: Piter.TV

Теги: криминал , ножевое ранение , покушение , санкт петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб Криминальные происшествия

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