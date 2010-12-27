В Петербурге транспортными полицейскими были задержаны юные зацеперы

В Петербурге сотрудниками полиции были задержаны двое несовершеннолетних зацеперов. На родителей школьников составлен протокол об административном нарушении.

В Петербурге сотрудниками полиции на железнодорожной станции "Лигово" задержаны двое несовершенно летних зацеперов. Двое школьников в каникулы устроили себе развлечение прокатившись с внешней стороны электропоезда сообщением "Калище - Санкт-Петербург",- сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Для разбирательства несовершеннолетних увезли в дежурную часть транспортной полиции на Балтийском вокзале. В ходе выяснения всех обстоятельств полицейские установили личность зацеперов. Ими оказались 7 и 8-ми летние петербуржцы. Также в дежурную часть были вызваны родители хулиганов.

Сотрудниками Санкт-Петербург – Балтийского линейного отдела МВД России на родителей детей составлен протокол об административном нарушении по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Кроме этого, с юными зацеперами была проведена беседа о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта и о трагических последствиях.

Сотрудники транспортной полиции предупреждают, что зацепинг – крайне опасный способ передвижения.

Фото: пользователь "Вконтакте" Илья Цыпкин