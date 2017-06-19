В Петербурге пришвартовался главный символ "Алых парусов" - бриг Tre Kronor of Stockholm

Парусник Tre Kronor of Stockholm ("Три короны Стокгольма ") пришвартовался у причала Морского вокзала на Васильевском острове. В пятницу корабль станет главным символом праздника выпускников "Алые паруса".

Главный символ праздника петербуржских выпускников "Алые паруса" прибыл в Северную столицу. В этом году по Неве снова проплывет бриг Tre Kronor of Stockholm ("Три короны Стокгольма ").

Корабль под шведским флагом остановился у причала Морского вокзала на Васильевском острове в понедельник, 19 июня. Паруса на бриг пока не доставили.

Ранее была информация, что в этом году пред выпускниками проплывет корабль "Полтава", который воссоздали по чертежам Петра I. Однако до окочания строительства копии первого линейного брига еще 15 месяцев, так что школьники будут смотреть на шведский бриг.

В субботу, 24 июня, состоится праздник выпускников "Алые паруса". Ранее Piter.tv сообщал, что "Алые паруса" в Петербурге соберут 30 тысяч выпускников.