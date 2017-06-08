"Алые паруса" в Петербурге соберут 30 тысяч выпускников

В Сети обсуждают программу мероприятий "Алых парусов – 2017"

Праздник петербургских выпускников – "Алые паруса" – в 2017 году в Петербурге состоится 23 июня. Уже известна полная программа мероприятий, объявлен хедлайнер фестиваля. Сообщается, что на этот раз в городе в "Алых парусах" примут участие около тридцати тысяч выпускников, вчерашних девятиклассников.

А в Сети тем временем обсуждают, как попасть на "Алые паруса", если по статусу не положено. Например, во «ВКонтакте» есть с десяток групп, в которых можно купить или продать пригласительные на «Алые паруса». В одной из них билеты на концерт для выпускников стоят по тысяче рублей. Как пишет "Общественный контроль", пока напрямую билеты на "Алые паруса – 2017" не продают, однако обещают поспособствовать, как только они появятся.

Организаторы "Алых парусов" объявили хедлайнера праздника выпускников на дворцовой площади в 2017 году. Им станет коллектив Ильи Лагутенко "Мумий Тролль". Рок-группа из Владивостока выступит в ночь ан 24 июня на Дворцовой площади.

Как сообщили на ответственном за организацию "Пятом канале", традиционно музыкантов на концерт выбрали сами выпускники. Опросы среди школьников 15-18 лет провел Центр управления знаниями. Оказалось, что из всей современной музыки подростки выделяют в первую очередь российские рок-группы. Пригласительные на праздничный концерт будут раздавать с 20 по 22 июня в школах.

Piter.tv напоминает, что попасть на Дворцовую площадь иным способом, как по пригласительному билету, будет невозможно; таким образом, продавцы билетов на "Алые паруса" "ВКонтакте" с большой долей вероятности – мошенники.

Видео: архив