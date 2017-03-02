В Санкт-Петербург не пустили 11 тонн подозрительного детского питания

Россельхознадзор приостановил ввоз партии товара из Италии из-за отсутствия данных об обработке, которая гарантирует разрушение вируса птичьего гриппа

По предварительной информации, детское питание поставило предприятие IT788L CE HEINZ ITALIA S.P.A. Продукция включает в себя мясо индейки и курицы. При досмотре товара инспекторы Россельхознадзора не обнаружили в документах подтверждения обработки, разрушающей вирус птичьего гриппа, который может представлять опасность для человека. Ведомство приостановило ввоз партии детского питания после досмотра в морском порту Петербурга.

До предоставления ветеринарной службой Италии подтверждения температурной обработки продукции груз будет оставаться в порту.

Видео: Piter.tv