Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 20:43
0
Camui
97
Код вставки плеера

В Санкт-Петербург не пустили 11 тонн подозрительного детского питания

0
 
 

Россельхознадзор приостановил ввоз партии товара из Италии из-за отсутствия данных об обработке, которая гарантирует разрушение вируса птичьего гриппа

По предварительной информации, детское питание поставило предприятие IT788L CE HEINZ ITALIA S.P.A. Продукция включает в себя мясо индейки и курицы. При досмотре товара инспекторы Россельхознадзора не обнаружили в документах подтверждения обработки, разрушающей вирус птичьего гриппа, который может представлять опасность для человека. Ведомство приостановило ввоз партии детского питания после досмотра в морском порту Петербурга. 
До предоставления ветеринарной службой Италии подтверждения температурной обработки продукции груз будет оставаться в порту.
 
Видео: Piter.tv
 
Теги: детское питание , импорт , петербург , птичий грипп , россельхознадзор
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5