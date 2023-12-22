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В "Руспродсоюзе" рассказали, куда отправили импортные яйца
Сегодня, 14:50
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В "Руспродсоюзе" рассказали, куда отправили импортные яйца

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По словам эксперта, импортная продукция пошла на промышленные предприятия для переработки.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков рассказал, куда отправили импортные яйца. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, импортная продукция пошла на промышленные предприятия для переработки. По этой причине яйца не были замечены на прилавках в российских магазинах. Также Востриков подчеркнул, что стоимость куриных яиц в стране постепенно снижается.

Ранее эксперт заявил, что в России из-за повышения акциза подорожает вино.

Фото: Piter.tv

Теги: импорт, куриное яйцо, поставки, руспродсоюз
Категории: Лента новостей, Новости России,

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