В "Руспродсоюзе" рассказали, куда отправили импортные яйца

По словам эксперта, импортная продукция пошла на промышленные предприятия для переработки.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков рассказал, куда отправили импортные яйца. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, импортная продукция пошла на промышленные предприятия для переработки. По этой причине яйца не были замечены на прилавках в российских магазинах. Также Востриков подчеркнул, что стоимость куриных яиц в стране постепенно снижается.

Ранее эксперт заявил, что в России из-за повышения акциза подорожает вино.

Фото: Piter.tv