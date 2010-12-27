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В Ростове обнаружили пакет с порохом для мин
Сегодня, 17:17
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Shdaria
89

В Ростове обнаружили пакет с порохом для мин

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В Ростове найден в мешках бездымный порох общим весом около одного килограмма.

Не далеко от станции Ростов - Главный обнаружили фасованный порох для мин. Находку обнаружил железодорожный обходчик путей. 

Работник обнаружил полиэтиленовый пакет, запаянный заводской пайкой, а внутри находились еще маленькие тканевые мешочки. Также в пакете была записка «Дальнобойный. Вскрывать только перед стрельбой, для вскрытия потянуть за надрез».

Установленно, что в мешках находится бездымный порох общим весом около одного килограмма для минометных мин. 

Пакеты отправлены на экспертизу. Проводится проверка находки. 

Теги: мина , ростов , экспертиза
Категории: Новости России Лента новостей

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