В Ростове обнаружили пакет с порохом для мин

В Ростове найден в мешках бездымный порох общим весом около одного килограмма.

Не далеко от станции Ростов - Главный обнаружили фасованный порох для мин. Находку обнаружил железодорожный обходчик путей.

Работник обнаружил полиэтиленовый пакет, запаянный заводской пайкой, а внутри находились еще маленькие тканевые мешочки. Также в пакете была записка «Дальнобойный. Вскрывать только перед стрельбой, для вскрытия потянуть за надрез».

Установленно, что в мешках находится бездымный порох общим весом около одного килограмма для минометных мин.

Пакеты отправлены на экспертизу. Проводится проверка находки.