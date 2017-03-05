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В Рыбацком подросток-зацепер упал с поезда и выжил

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Мальчика госпитализировали со множественными травмами

Накануне вечером неподалеку от железнодорожной станции Рыбацкое произошло ЧП. Там после падения с крыши электропоезда госпитализировали подростка. Предположительно, мальчик занимася "зацепингом", то есть пытался прокатиться на крыше электрички.

Как сообщили в петербургском следственном отделе на транспорте, мальчика 2002 года рождения госпитализировали в Девятнадцатую детскую горбольницу. По предварительным данным, он находится в сознании.

В следственном отделе проводится соответствующая случаю проверка. Здоровьем пятнадцатилетнего зацепера занимаются врачи.

Видео: архив 

Теги: зацепер , зацепер выжил , петербург , рыбацкое
Категории: Новости СПб Происшествия

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