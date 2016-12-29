В Пушкине задержали грабителя с молотком

Мужчина несколько дней терроризировал жителей юга Петербурга

В воскресенье, 8 января 2017 года, с поличным удалось задержать грабителя с молотком, который в течение нескольких недель терроризировал жителей южной части Петербурга. Как сообщается, он успел напасть на женщину в парадной одного из домой. Преступник вошел в подъезд за жертвой. На обратном пути он был замечен сотрудниками уголовного розыска, которые патрулировали город на служебном автомобиле. Один из полицейских при задержании получил скользящий удар молотком в голову.

Напомним, некоторое время назад появились сообщения о серийном грабителе, который орудовал в южной части Петербурга. В Петербурге произошло несколько однотипных ограблений – мужчина с молотком нападал на прохожих и отнимал у них ценности. О первом таком эпизоде стало известно несколько дней назад, когда на проспекте Гагарина преступник "кавказской" наружности несколько раз стукнул молотком по голове сорокалетнюю женщину и отнял у нее ценностей в общей сложности на сумму в пятьдесят тысяч рублей.

В течение нескольких следующих дней, как стало известно позднее, несколько подобных ограблений произошли в Московском и Пушкинском районах Петербурга. Все они были совершены одним и тем же человеком