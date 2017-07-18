В Пушкине обстреляли квартиру депутата

В квартиру местного народного избранника стреляли

Депутат города Пушкин обратился в полицию с заявлением о том, что в его квартиру стрелял неизвестный хулиган. По словам мужчины, произошло это в ночь на понедельник, 17 июля 2017 года.

Около трех часов ночи раздался выстрел. Депутат и бизнесмен проснулся в своей квартире, расположенной в доме на улице Глинки в Пушкине. Пуля пробила стену квартиры депутата, он осмотрел стену и нашел выбоину и пулю в ней.

С рассказом о случившемся депутат обратился в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства произошедшего.

Видео: архив