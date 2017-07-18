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В Пушкине обстреляли квартиру депутата

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В квартиру местного народного избранника стреляли

Депутат города Пушкин обратился в полицию с заявлением о том, что в его квартиру стрелял неизвестный хулиган. По словам мужчины, произошло это в ночь на понедельник, 17 июля 2017 года. 

Около трех часов ночи раздался выстрел. Депутат и бизнесмен проснулся в своей квартире, расположенной в доме на улице Глинки в Пушкине. Пуля пробила стену квартиры депутата, он осмотрел стену и нашел выбоину и пулю в ней. 

С рассказом о случившемся депутат обратился в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства произошедшего. 

Видео: архив

Теги: депутат , петербург , пушкин , стрельба
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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