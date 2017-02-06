В Пулково в посылке нашли противопехотную мину

Мина оказалась учебной. Ее пересылали с Урала в США

Утром понедельника, 6 февраля 2017 года в петербургском аэропорту Пулково нашлась работа для взрывотехников: в одной из посылок проверяли предмет, поразительно похожий на взрывное устройство, а именно – противопехотную мину ПМН-2.

Как сообщается, инцидент произошел около половины одиннадцатого часа утра. В одной из посылок обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Как уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, взрывотехники обследовали потенциально опасный предмет и пришли к выводу, что мина учебная.

Боеприпас передали в руки полицейских. По информации «Фонтанки», посылка следовала через Петербург с Урала, а получатель находится в США.

Видео: из архива