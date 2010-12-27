Ревнивая петербурженка задушила мужа ремнем, спрятала труп в диван и сбежала из города

В Петербурге будут судить местную жительницу, которая в приступе ревности задушила своего мужа ремнем. Потом при помощи соседа спрятала его тело в диван и скрылась из города.

Петроградский районный суд рассмотрит по существу дело местной жительницы Галины Карабановой и ее друга Ильи Коловаева. Женщину обвиняют в убийстве собственного мужа, а мужчину считают причастным к укрывательству преступления.

По версии следствия, причиной расправы над петербуржцем стала ревность. Женщина в феврале этого года поссорилась с мужем из-за ревности. В порыве конфликта она набросила на возлюбленного брючный ремень и задушила его.

Из соседней комнаты пришел Коловаев. Он был в дружеских отношениях с Карабановой и помог ей. Мужчина поместил тело мужа подруги в поддон раскладного дивана. После этого пара покинула Петербург.

На тело мужчины наткнулся владелец комнаты в марте. Тогда же началось разбирательство, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые более трех месяцев скрывались от правосудия. Однако в мае попались-таки полиции.