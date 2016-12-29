Штормовой ветер будет ломать деревья и рекламные щиты в Петербурге

На четверг и ночь на пятницу в Северной столице обещают штормовой ветер, порывы которого могут привести к обрушению рекламных щитов или деревьев.

Погода снова портится в Северной столице. На четверг, 19 января, и ночь 20 января обещают сильный ветер. Синоптики прогнозируют западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Не известно, продлится ли такая погода и в пятницу.

ГУ МЧС также предупреждает автовладельцев и пешеходов о возможной гололедице. Из-за перепадов температуры подтаявший накануне снег может превратиться в лед. Это может привести к увеличению аварий на дорогах.

Спасательное ведомство рекомендует горожан и гостей Петербурга соблюдать осторожность. Из-за ветра деревья, рекламные щиты и любые неустойчивые конструкции представляют опасность. Особенно в прибрежных районах. Лучше избегать прогулок вдоль строительных лесов или рекламных щитов. Автомобили лучше всего оставлять в закрытых гаражах. А окна и двери плотно закрыть.

Автовладельцам также советуют соблюдать увеличенную дистанцию из-за гололеда. А также заранее притормаживать перед пешеходными переходами.

Видео: Youtube / Марина Алферова