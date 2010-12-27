Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге закрыли детский сад на карантин до 15 мая
Сегодня, 12:44
0
Shdaria
137

В Петербурге закрыли детский сад на карантин до 15 мая

0
 
 

В Шушарах закрыли детский сад № 38 на карантин из-за кишечного вируса.

 В Петербурге в Шушарах закрыли детский сад на карантин.

Известно, что 25 детей и 8 сотрудников детсада Пушкинского района заражены кишечным вирусом. Причины ищут в продуктах, которыми кормили в учреждении.

Роспотребнадзор сообщает, что у всех заболевших обнаружили гастроэнтерит. Поэтому, десткий сад № 38 в Шушарах закрыт на карантин до 15 мая. За это время там планируют закончить все противоэпидемические мероприятия и провести дезинфекцию.

Санитарно-эпидемиологическое расследование начали в отношении поставщика продуктов. Взяты пробы холодной и горячей воды. Поиск причины возникшего вируса продолжается. 

Теги: детский сад , кишечный вирус , петербург , шушары
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5