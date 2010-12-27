В Петербурге закрыли детский сад на карантин до 15 мая

В Петербурге в Шушарах закрыли детский сад на карантин.
Известно, что 25 детей и 8 сотрудников детсада Пушкинского района заражены кишечным вирусом. Причины ищут в продуктах, которыми кормили в учреждении.
Роспотребнадзор сообщает, что у всех заболевших обнаружили гастроэнтерит. Поэтому, десткий сад № 38 в Шушарах закрыт на карантин до 15 мая. За это время там планируют закончить все противоэпидемические мероприятия и провести дезинфекцию.
Санитарно-эпидемиологическое расследование начали в отношении поставщика продуктов. Взяты пробы холодной и горячей воды. Поиск причины возникшего вируса продолжается.