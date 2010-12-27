В Петербурге заключили контракты на летний ремонт дорог

На сайте госзакупок появились сведения о заключении контрактов с подрядчиками на ремонт дорог.

На сайте госзакупок 10 мая появилась информация о заключении контрактов с подрядчиками на летний ремонт дорог. Победители трех дорожных аукционов – "ВАД", "АБЗ-Дорстрой" и "Орион плюс".

Ремонтную карту города Смольный поделил на три части. "Орион плюс" займется починкой магистралей на юго-западе Петербурга, "ВАДу" достались северные районы. "АБЗ-Дорстрой" возьмется за дороги на юго-западе.

Во время торгов каждая компания снизила цену до 5 млн рублей за лот. Работы в северной части города снизились с 1,019 до 1,014 млрд рублей. Юго-восток – с 1,029 до 1,024 миллиарда. Смета по юго-западной части города изменилась с 1,031 до 1,026 млрд рублей.

К концу сентября должны "подлатать" 74 улицы.