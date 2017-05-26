В Петербурге задержан вооруженный серийный насильник – спустя 13 лет

Мужчину обвиняют в пяти преступлениях, совершенных полтора десятка лет назад

В Петербурге раскрыли серию изнасилований, совершенных более десятка лет назад. Подозреваемый оказался глубоко женатым мужчиной с тремя детьми. 53-летний автослесарь, проживающий в Красносельском районе, был задержан 25 мая сотрудниками МВД. Его обвиняют в трех нападениях на женщин, совершенных с 2003 года.

В 2003 году в парке между Южным шоссе и Бухарестской улицей изнасиловали 18-летнюю.

Второй эпизод насилия, как пишет "Фонтанка", который, судя по генетическим следам, совершил тот же человек, был совершен в августе 2016 года в столице Коми, в районе железнодорожного переезда на Набережной улице. Жертвой стала 23-летняя местная жительница.

Третий эпизод датируется сентябрем 2016 года, место действия – Полежаевский парк. Там изнасиловали также 23-летнюю.

Подозреваемый не скрывает, что мог знать этих женщин, так как пользовался услугами проституток, но насилие всячески отрицает. В ходе обыска в квартире, где злоумышленник живет с супругой и тремя детьми, нашли и изъяли пистолет ТТ с 8 патронами.

видео: архив