Видео: В Петербурге задерживали пьяного хулигана, грубо нарушавшего ПДД

Нетрезвый водитель создавал опасные ситуации на дороге

В Сети появилось видео с водителем, который грубо нарушал правила дорожного движения и был задержан инспекторами ДПС – причем задержание обернулось мини-погоней и небольшой потасовкой со служителями правопорядка. При ближайшем рассмотрении водитель темной иномарки оказался нетрезв.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в полдень 27 января в районе дома 7 по Богатырскому проспекту служебная автомашины отдела ГИБДД заставила остановиться автомобиль.

При попытке проверить у него документы мужчина начал попеременно проявлять агрессию и предпринимать попытки к бегству от полицейских. В конце концов дорожного дебошира удалось задержать. В отношении него был составлены протоколы об административном правонарушении, причем сразу три штуки: за нарушение правил маневрирования, управление транспортным средством в состоянии опьянения и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Видео: youtube