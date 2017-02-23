В Петербурге задержали «интернет-педофила», совратившего двух школьниц

Мужчина шантажировал несовершеннолетних школьниц снимками ню

В Петербурге по подозрению в совращении нескольких школьниц задержали 27-летнего молодого человека. Ему вменяют шантаж и насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетних.

Как стало известно, 27-летний мужчина, пользуясь фальшивым профилем "ВКонтакте", знакомился с девочками и вступал с ними в интимную переписку, просил прислать фотографии в обнаженном виде и т.п. Кроме того, он присылал респонденткам и свои непристойные фотоснимки.

Затем, как считают правоохранители, общение было решено продолжить лично, и школьница оказалась на улице Жуковского, дома у своего «ухажера», где и вступила с ним в сексуальную связь.

20 февраля задержанный был привлечен к уголовной ответственности за аналогичное преступление в отношении другой несовершеннолетней жительницы Петербурга.

Видео: из архива