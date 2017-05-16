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В Петербурге в руках у техника взорвался огнетушитель

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Мужчина получил серьезные травмы, ему разворотило полруки

Накануне утром, 15 мая 2017 года, в Петербурге серьезные ранения получил 41-летний сотрудник  фирмы по наладке противопожарного оборудования и зарядке огнетушителей, расположенной в доме 17 по улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга.

По предварительным данным, во время заправки огнетушителя он взорвался прямо у мужчины в руках. Мужчина серьезно пострадал. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи со взрывной травмой, открытым переломом левого предплечья. 

Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Обстоятельства происшествия выясняются – неизвестно, привела к травмам неисправность огнетушителя или нарушение техники безопасности.

Видео: архив

Теги: огнетушитель , петербург , травмы , улица салова , фрунзенский район
Категории: Новости СПб Происшествия

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