В Петербурге в руках у техника взорвался огнетушитель

Мужчина получил серьезные травмы, ему разворотило полруки

Накануне утром, 15 мая 2017 года, в Петербурге серьезные ранения получил 41-летний сотрудник фирмы по наладке противопожарного оборудования и зарядке огнетушителей, расположенной в доме 17 по улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга.

По предварительным данным, во время заправки огнетушителя он взорвался прямо у мужчины в руках. Мужчина серьезно пострадал. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи со взрывной травмой, открытым переломом левого предплечья.

Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Обстоятельства происшествия выясняются – неизвестно, привела к травмам неисправность огнетушителя или нарушение техники безопасности.

Видео: архив