В Петербурге штрафы за шум по ночам увеличат в пять раз

Парламентарии Северной столицы поддержали в первом чтении предложение об увеличении штрафов за шум по ночам. Размер денежного наказания вырастет в пять раз.

Законодательное собрание поддержало поправки в закон об административных нарушениях. Согласно документу штрафы за шум посреди ночи вырастут в несколько раз. Устроившие слишком шумную вечеринку граждане теперь будут отдавать не 500-1000 рублей, а от 4 до 5 тысяч рублей. Слишком шумные бары, кафе или магазины отдадут в казну 50- 100 тысяч, вместо 1-20 тысяч.

Автор поправки – единоросс Александр Тетердинко. Он говорит, что за год число нарушений ночной тишины выросло в два раза. Правда, точных данных депутат не назвал. Увеличение штрафов, надеется народный избранник, поможет усмирить ночных дебоширов.

При этом Тетердинко отметил, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил поднять штраф для юридических лиц до 200 тысяч. Эту поправку рассмотрят во втором чтении.