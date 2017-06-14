В Петербурге усиливается ветер

МЧС предупредили о резком ухудшении погоды

Петербуржцев и жителей пригородов Северной столицы в МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в среду, 14 июня. Как рассказали в пресс-службе регионального управления чрезвычайного ведомства, днем скорость ветра усилится до 13–15 метров в секунду, опаснее всего будет на побережьях.

Как сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в среду в Петербурге будет прохладнее, чем накануне. Днем температура воздуха прогреется только до +14 градусов. Возможны дожди, облачно.

Немногим теплее будет в четверг. Днем – до +17 градусов. В этот день не ожидают осадков, а ветер будет умеренным. ё

В МЧС напомнили также о базовых мерах безопасности, которые следует предпринять горожанам – стараться избегать плохо укрепленных конструкций и рекламных щитов, не ходить вблизи деревьев, а также не парковать подле них автомобили.

Кроме того, нужно убрать с балконов все, что там "плохо лежит", чтобы случайно унесенной ветром вещью не стукнуло по голове случайного прохожего.

Видео: архив