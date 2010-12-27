В Петербурге хозяин "Порше" неделю не замечал угона автомобиля за 4 млн

В одном из дворов Петербурга исчезла дорогая иномарка 2016 года выпуска.

Еще один угон элитного транспортного средства произошел в Красносельском районе Петербурга. Здесь, во дворе на улице Адмирала Черокова пропал дороженный "Порше Макан" 2016-го года выпуска. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники в полиции. По данным правоохранителей, к ним с заявлением об угоне пришел 28-летний гражданин России. Петербуржец выглядел растерянным и не мог назвать точную дату угона столь дорогой машины. По его словам, это могло произойти в период с 15 по 22 февраля. Видимо, все это время богач не интересовался судьбой своей иномарки.

Стоимость пропажи 28-летний автолюбитель оценил в 4 млн рублей. Заметим, что новый "Порше Макан" можно купить и за большие деньги. Из подробностей угона известно лишь то, что автомобиль был припаркован у дома №22 и был застрахован по КАСКО. Это редкая для Петербурга машина, так что шансы полиции на успешный розыск являются достаточно высокими.