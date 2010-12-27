В Петербурге трезвая женщина на "Пежо" врезалась в "Хонду" и перевернулась

Во дворе на территории Веселого поселка произошло странное ДТП.

Сегодня утром, 22 мая, в Петербурге произошло ДТП с участием женщины-водителя на "Пежо" и пустой припаркованной "Хонды". О ЧП в социальных сетях сообщили жители одного из закрытых дворов в Веселом Поселке. По словам очевидцев, дама на "французе" въехала в зад припаркованной иномарки. После этого ее транспортное средство каким-то образом перевернулось и завалилось на крышу. Сама дама не получила серьезных увечий, однако помощь медиков ей все-таки понадобилась. Помимо скорой помощи во двор приехали пожарные.

Очевидцы уверяют, что виновница ДТП была абсолютно трезва. Авария произошла между 7 и 8 часами утра. Самое интересное, что хозяин серой "Хонды" до сих пор не появился, и еще не знает, что его машина стала участницей дорожно-транспортного происшествия.

Ранее канал Piter.TV писал, что в Пензе автоледи сбила бабушку на переходе.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург