В Пензе автоледи сбила бабушку на переходе

В интернете появилось видео момента наезда на пожилую женщину на "зебре"

Накануне вечером, 14 мая, в Пензе автоледи на "Шкоде" сбила пожилую женщину на пешеходном переходе.

В социальных сетях появилось видео с места трагедии. На опубликованных кадрах с видеорегистратора водители притормозили перед нерегулируемым пешеходным переходом, пропуская пешеходов. Когда почти все пешеходы прошли, к дороге приблизилась пожилая женщина и заторопилась пересечь проезжую часть.

Водители в левом ряду пропустили бабушку, а в правом ряду белая "Шкода" с женщиной за рулем наехала на женщину. Бабушка от удара упала. Сообщается, что пожилая женщина получила незначительные травмы. Понадобилась госпитализация или нет неизвестно.

В социальных сетях под размещенным видео множество комментариев. Мнение пользователей разошлись: кто-то считает, что пожилая женщина виновата. Другие считают, что виновница ДТП - женщина за рулем "Шкоды".

Видео: ВК, Пенза live(Станислав Бодров)