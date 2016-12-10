Ястреб из Финляндии повредил себе глаз, охотясь за голубями в Курортном районе

Хищная птица охотилась за голубями и застряла на чердаке дома. В результате ястреб повредил себе глаз. На его лапе нашли кольцо Музея зоологии Финляндии.

В Курортном районе Петербурга спасли ястреба-тетеревятника, застрявшего на чердаке ома. Жителей дома на Приморском шоссе хищная птица напугала. Они вызвали коммунальщиков, которые и обнаружили ястреба под крышей. Чтобы освободить птицу, на место прибыли инспекторы по охране окружающей среды Комитета по природопользованию.

Скорее всего, молодая птичка устроила охоту на голубей, когда застряла среди узких проходов чердака. Ястреба передали ветеринарам на осмотр. Оказалась, что инцидент не прошел для него бесследно. Врачи нашли повреждение роговицы левого глаза.

Также выяснилась любопытная вещь. Оказывается птичка прилетела в Петербург из Финляндии. На его лапе нашли кольцо с надписью "Helsinki Finland" и регистрационным номером. Такие маркировки ставят в Музее зоологии Финляндии. Кроме того, выяснилось, что у птицы был хозяин. По крайней мере, кто-то держал ее на ремешке, часть которого осталась на лапе.

Информацию о птице комитет по природопользованию хочет узнать по его регистрационному номеру, обратившись в Институт проблем экологии и эволюции РАН и к их зарубежным коллегам.

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Фото: Комитет по природопользованию

Видео: Youtube / socolnic