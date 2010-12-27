Полтавченко заявил на ПМЭФ, что Петербург должен стать центром модной индустрии

В рамках петербургского международного экономического форума обсуждалась идея создания в Северной столице бизнес-инкубатора для молодых дизайнеров.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Северная столица ставит перед собой задачу стать центром модной индустрии и укреплять этот статус. Глава города уверен, что этот проект амбициозен, но вполне реален. У города есть предпосылки к покорению модного.

На Петербургском международном экономическом форуме обсуждалась идея создать в Петербурге бизнес-инкубатора для молодых дизайнеров. Правительство города обещает дать дизайнерам в области легкой промышленности и индустрии моды налоговые и финансовые преференции.

Губернатор рассказал ,что сейчас в Петербурге около двух тысяч дизайнеров и 450 предприятий по пошиву одежды. При этом экспорт производимой в Северной столице одежды в 2015 году резко вырос на 40%. А следующий год также показал положительную динамику. В 2017 году 55 предприятий легкой промышленности получили удвоенное финансирование.