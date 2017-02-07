В Петербурге сотни мигрантов получили патенты на работу по поддельным документам

Несколько фирм незаконным образом помогали иностранцам получить разрешение на работы в Северной столице

По данным правоохранительных органов, пять компаний оказывали помощь мигрантам в получении документов, необходимых для работы. Однако установлено, что документы были поддельными. С помощью мошенничества фирмы ООО «Квадро», ООО «Свежесть», ООО «Нева-Авто», ООО «Рекрут» и ООО «Полюс» поставили на миграционный учет около тысячи иностранцев.

Полиция аннулировала незаконно полученные патенты, кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконного въезда и пребывания в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства». Что ждет мигрантов, получивших документы у недобросовестных фирм, пока не сообщается. Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры района.

Видео: архив Piter.tv