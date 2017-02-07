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В Петербурге сотни мигрантов получили патенты на работу по поддельным документам

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Несколько фирм незаконным образом помогали иностранцам получить разрешение на работы в Северной столице

 По данным правоохранительных органов, пять компаний оказывали помощь мигрантам в получении документов, необходимых для работы. Однако установлено, что документы были поддельными. С помощью мошенничества фирмы ООО «Квадро», ООО «Свежесть», ООО «Нева-Авто», ООО «Рекрут» и ООО «Полюс» поставили на миграционный учет около тысячи иностранцев. 

Полиция аннулировала незаконно полученные патенты, кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконного въезда и пребывания в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства». Что ждет мигрантов, получивших документы у недобросовестных фирм, пока не сообщается.  Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры района.
 
Видео: архив Piter.tv
 
Теги: документы , мигранты , патент , петербург , полиция
Категории: Новости СПб

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