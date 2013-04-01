Жестокие мошенники обманом собрали деньги на похороны с пенсионеров

Злоумышленники обещали материальную помощь в организации похорон. Полиции удалось задержать троих подозреваемых.

В Петербурге поймали группу мошенников. Трое граждан разработали схему, по которой около месяца обманывали пенсионеров и забирали их деньги. Все задержанные в возрасте от 33 до 40 лет.

Выяснилось, что с 24 ноября по 15 декабря жертвами группы стали шестеро пенсионеров. Пожилым людям рассказывали о некой материальной помощи для организации похорон. Но для этого мошенники просили отдать им деньги, отложенные на это скорбное мероприятие. Разумеется, как только средства оказывались у злоумышленников, жертвы их больше не видели. Больше всего среди их жертв пожилых женщин. Всего мошенники завладели 146 тысячами рублей.

Сейчас правоохранительные органы ищут других пострадавших от троицы. Возбуждены уголовные дела, ведется расследование. Все подозреваемые проводят время под арестом.

Накануне стало известно, что жадная заведующая детсадом из Петербурга воровала мебель и получала зарплаты сотрудников. Женщина получала зарплату 11 "мертвых душ". Когда обман вскрылся началось расследование.