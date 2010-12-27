В Петербурге восстановят несколько исторических зданий

В Петербурге на заседании рабочей группы в КГиОП пришли к решению восстановить исторические здания Питера.

В Петербурге на заседании рабочей группы в КГиОП принято решение по реализации нескольких знаковых для градозащитников проектов.

СПбО ВООПИиК сообщает, что будет восстановлен исторический корпус завода «Новый Лесснер», который расположен на Большом Сампсониевском пр., 66. Он был незаконно снесён осенью 2016 года.По сносу расследование до сих пор продолжается. Был представлен проект воссоздания, который отправлен на корректировку.

Лицевой флигель исторического дома на Кирилловской ул., 23 будет разобран. Он поврежден, так как в 2017 году несогласованно разобрали дворовый флигель. Градозащитники настаивают на сохранении фасадной части здания.

Капитальный ремонт ожидает «Дом Крутиковых» на 11-й Красноармейской ул., 7. Будет сохранен лицевой корпус, а дворовые флигели здания будут разобраны и восстановлены. На лицевой фасад здания в районе 4-го и 5-го этажей планируется вернуть утраченный в середине XX века исторический декор.

Проект реконструкции «Дома Рыжкина» (Лиговский пр., 127) предусматривает сохранение старинного особняка. На дворовой территории участка планируется возвести новое здание.

Фото: "Вконтакте" группа "Дом Рыжкина, Лиговский пр., 127"