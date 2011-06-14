Эксперты прокомментировали изменения в закон Петербурга о принципах охраны исторических зданий

Напомним, что в Смольном предлагают разделить исторические здания на три категории.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга намерен изменить систему охраны исторических зданий города. Соответствующее предложение рассмотрит ЗакС. Эксперты прокомментировали изданию "РБК Петербург" возможную модернизацию.

Напомним, что в Смольном предлагают разделить исторические здания на три категории: ценные средовые, средовые и несредовые объекты. Для каждой категории разработают индивидуальные правила обращения.

Александр Кононов, заместитель председателя Общества защиты памятников "Старый Петербург" отметил, что правила охраны несредовых объектов сформулированы нечетко. В частности, для некоторых таких зданий указано, что охране подлежит "часть здания", но какая именно – не говорится.

В действующем пока законе такая регламентация существует – в зависимости от зоны. В охранной зоне режим самый строгий – там с историческими зданиями нельзя делать практически ничего. По мере удаления от центра защитные требования смягчаются, но все разрешенные изменения более или менее детально прописаны. В новой концепции такой детализации нет. Александр Кононов, заместитель председателя Общества защиты памятников "Старый Петербург"

Кроме того, Александр Кононов подчеркнул, что "усложняется итак сложный закон". С одной стороны, увеличение количества категорий позволит сделать систему охраны более гибкой, а с другой – введение категории несредовых зданий означает, что значительная часть из них теперь никак не будет охраняться.

Ян Бобрышев, владелец и гендиректор ГК "Реновация" заявил, что в новой редакции закона 820-7 под охрану взяты и здания с более поздним сроком постройки, и это – важно.

Больше всего вопросов в предлагаемой редакции закона вызовут здания, признанные не ценными и не средовыми. Здесь могу добавить, что изначально речь шла о более чем 1800 зданиях, но в процессе обсуждения число зданий, отнесенных к данной категории, значительно уменьшилось. И это еще не окончательный вариант. Ян Бобрышев, владелец и гендиректор ГК "Реновация"

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский ЗакС запретил снос зданий с признаками памятника.

Фото: Piter.TV