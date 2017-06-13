В Петербурге распустилась сестра "Царицы ночи"

Редчайший цветок, "родственник" знаменитого кактуса, раскрылся, несмотря на пасмурный день

В Ботаническом саду Петербурга накануне вечером, 12 июня 2017 года, распустился редкий цветок – Selenicereus_macdonaldiae. Его также называют "сестрой" кактуса "Царица ночи". Цветение началось несмотря на пасмурную погоду. В Ботаническом саду ради этого продлили часы работы, чтобы горожане и туристы могли посмотреть на редкое зрелище.

Экскурсии продолжались до 10 часов вечера. За всю историю работы Ботанического сада цветение этого редкого кактуса показали всего в третий раз.

Как рассказали в пресс-службе Ботсада, бутон распустился всего один, зато он очень большой, и рассмотреть цветок можно во всех подробностях.

Напомним, кактус "Царица ночи" распускается лишь раз в году. Это происходит в вечернее время. Цветок, у которого очень нежный аромат, открывает лепестки только на несколько часов. Цветки "Царицы ночи" могут достигать 35 см.

Видео: архив инстаграм