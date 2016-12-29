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В Петербурге прямо из автомобиля "свистнули" миллион рублей

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Вор силой отобрал у водителя автомобиля сверток с огромной суммой денег

В Петербурге ищут преступника, который отобрал у водителя автомобиля, припаркованного на Бестужевской улице, сверток с большой суммой денег – почти в миллион рублей.

Как сообщается, неизвестный злоумышленник подошел к стоящему автомобилю «Фольксваген Пассат». Применив физическую силу к хозяину машины, наглый грабитель похитил из салона пакет с 950 тысячами рублей.

При этом, как стало известно, грабитель уехал с места происшествия на автомобиле – иномарке "Рено".

Преступника ищут, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив

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Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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