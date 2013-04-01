Полиция прикрыла цех нелегального производства алкоголя

Правоохранители изъяли свыше 10 тыс. литров контрафактного алкоголя. Горячительные напитки разливали по канистрам.

На днях в Невском районе прикрыли нелегальное производство спиртосодержащей продукции. В здании по Октябрьской набережной был организован цех, где делали и разливали контрафактный алкоголь. Сотрудники полиции нагрянули в помещение и конфисковали свыше 10 тыс. литров готового фальсифицированного алкоголя. Никаких документов, подтверждающих безопасность данных горячительных напитков, не обнаружили. Также было изъято оборудование для производства и разлива спиртосодержащей продукции.



В данный момент алкоголь отправлен на экспертизу. Заведено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают организаторов производства, подельников и каналы сбыта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ленинградской области.



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Фотографии и видео6 пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области