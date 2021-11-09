В Петербурге ликвидировали два цеха по производству подпольного алкоголя

Полицейские изъяли 4 тонны 200 литров спиртосодержащей продукции.

В начале октября 2021 года сотрудники экономической полиции Выборгского района Петербурга в гаражном кооперативе на Суздальском проспекте обнаружили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. Из незаконного оборота было изъято полтонны поддельного алкоголя. В результате дальнейшего расследования полицейские не только установили организатора незаконного производства, но и обнаружили второй подпольный алкогольный цех. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Производство было размещено в двух гаражах на Учительской улице. Полицейские изъяли 4 тонны 200 литров спиртосодержащей продукции. Часть контрафакта уже была разлита по бутылкам с этикетками известных брендов. Также в гаражах были обнаружены 167 коробок контрафактных сигарет различных марок.



В отдел полиции доставлен 46-летний уроженец Эстонии, который подозревается в организации незаконного производства в обоих подпольных цехах.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области