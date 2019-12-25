Дело о производстве контрафактного алкоголя, из-за которого умерла женщина, передали в суд

Обвиняемый организовал производственно-складское помещение на территории Пушкинского района.

Дело о незаконном сбыте ядовитых веществ в Петербурге передали в суд. Мужчина продавал его под видом алкоголя, в результате чего скончался 1 человек. Об этом 29 октября сообщила прокуратура Петербурга.

По версии следствия, с января по июль 2021 года 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья организовал в Пушкинском районе цех по изготовлению суррогатного алкоголя. Он производился на основе метилового спирта. Затем полученная смесь продавалась под видом известных марок производителей спиртного. Употребление жидкости привело к смерти женщину 28 июля. Она скончалась в медицинском учреждении.

Теперь дело предстоит рассмотреть Пушкинского районному суду. Иностранец обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что магазины по продаже алкоголя будут работать в Петербурге в нерабочие дни.

Фото: прокуратура Петербурга